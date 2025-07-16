Double hélice du Bitcoin en 2025 : comment les ETF et les réserves d'entreprise redessinent le paysage financier

En 2025, l'essor combiné des ETF Bitcoin au comptant et des réserves d'entreprise en Bitcoin transforme en profondeur le paysage financier mondial. Des investisseurs institutionnels aux entreprises traditionnelles, des régulateurs aux particuliers, les cryptomonnaies — en particulier le Bitcoin — s'intègrent à une vitesse inédite dans l'économie grand public.





1 000 milliards de dollars, établissant un nouveau record. Les encours mondiaux sous gestion (AUM) des ETF Bitcoin ont franchi les 120 milliards de dollars, avec l'IBIT de BlackRock en tête à 68,6 milliards de dollars, suivi du FBTC de Fidelity à 31,2 milliards, dessinant une structure de marché « deux géants + plusieurs pôles ». L'approbation du premier ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis, en janvier 2024, a marqué l'entrée officielle des actifs crypto dans le cœur de la finance traditionnelle. D'après The Block , au 19 juin 2025, le volume cumulé des échanges sur les ETF Bitcoin au comptant a dépassé les, établissant un nouveau record. Les encours mondiaux sous gestion (AUM) des ETF Bitcoin ont franchi les 120 milliards de dollars, avec l'IBIT de BlackRock en tête à 68,6 milliards de dollars, suivi du FBTC de Fidelity à 31,2 milliards, dessinant une structure de marché « deux géants + plusieurs pôles ».













L'ETF Bitcoin ARK 21Shares (ARKB), lancé conjointement par ARK Invest et 21Shares , s'est imposé comme un acteur phare du marché. Au 19 juin 2025, l'ARKB s'échangeait à 34,52 $ avec une capitalisation boursière de 1,61 milliard $ et plus de 5,5 milliards $ d'encours sous gestion (AUM), témoignant d'une forte demande et d'un potentiel de croissance conséquent.









Avec des frais de gestion compétitifs fixés à 0,21 %, en dessous de la moyenne du secteur, l'ARKB a attiré d'importants capitaux institutionnels. Ce type d'ETF, alliant conformité réglementaire et frais réduits, est en passe de remplacer progressivement les produits traditionnels comme les trusts de Grayscale et de devenir un outil majeur d'allocation en Bitcoin.













Au premier semestre 2025, plus de 70 entreprises cotées en bourse dans le monde ont intégré le Bitcoin à leurs états financiers, détenant collectivement plus de 670 000 BTC, soit environ 3,2 % de l'offre totale de Bitcoin.





















Les leaders continuent d'accumuler : MicroStrategy reste le numéro un, comme en témoigne son achat de 1 895 BTC en une semaine en avril 2025, réaffirmant sa foi dans « l'or numérique ». Metaplanet au Japon a dépassé les 10 000 BTC grâce à un financement innovant via obligation à coupon zéro avec bon de souscription, visant une réserve cible de 210 000 BTC.





Les secteurs traditionnels accélèrent leur entrée : le géant agroalimentaire singapourien : le géant agroalimentaire singapourien Davis Commodities a alloué 40 % de son fonds stratégique de 30 millions $ au Bitcoin et explore la tokenisation d'actifs physiques comme le sucre et le riz. À Hong Kong, le groupe Ming Sheng, via sa filiale Lead Benefit, a acquis 833 BTC, devenant un modèle pour les réserves crypto en Asie. Amazon , de son côté, mène des recherches internes sur l'intégration des ETF Bitcoin au comptant dans la gestion de sa trésorerie, explorant une stratégie « Bitcoin Amazon » pour diversifier ses avoirs via des produits financiers.





Des motivations de plus en plus variées : au-delà de la couverture contre l'inflation, le Bitcoin devient un outil innovant de financement d'entreprise. L'allocation en Bitcoin du Trump Media & Technology Group, validée par la SEC, ouvre de nouvelles perspectives d'investissement en actifs numériques et marque une convergence accrue entre capital politique et crypto. Tether, émetteur du stablecoin USDT, a dépassé les 100 000 BTC en réserve, illustrant la synergie entre réserves d'actifs et écosystèmes on-chain.









Ces deux tendances créent une boucle de rétroaction positive. Les flux institutionnels entrant via les ETF renforcent la liquidité des réserves d'entreprise, tandis que les achats soutenus par les entreprises renforcent la narration du Bitcoin comme « or numérique ». Cette synergie se reflète particulièrement dans les mouvements de prix. En décembre 2024, le Bitcoin a franchi le seuil psychologique des 100 000 $ au moment même où les réserves d'entreprise dépassaient les 500 000 BTC. En juin 2025, malgré les tensions géopolitiques, les ETF ont attiré 1,3 milliard de $ sur cinq jours consécutifs, contribuant à maintenir les niveaux de prix élevés malgré la volatilité.









Au cours de la dernière décennie, le Bitcoin est passé d'un actif marginal à un « actif institutionnel » reconnu à l'échelle mondiale. Cette transformation s'appuie sur des volumes de trading dépassant 1 000 milliards de $ pour les ETF au comptant, marquant un tournant majeur pour les canaux d'investissement réglementés ; la participation de plus de 70 entreprises cotées en bourse qui élargit l'adoption dans l'industrie ; l'engagement croissant d'institutions internationales et de fonds souverains qui alimentent l'expansion du capital ; ainsi que l'amélioration progressive des cadres réglementaires et comptables, posant les bases d'une intégration pérenne.













Avec la concurrence entre gestionnaires d'actifs comme BlackRock et Fidelity sur les parts de marché et l'optimisation des frais de gestion, les encours (AUM) des ETF Bitcoin au comptant pourraient bientôt dépasser 150 milliards de $, voire atteindre 200 milliards de $.









À l'avenir, les entreprises cotées pourraient intégrer le Bitcoin comme catégorie standard dans leurs bilans, aux côtés des devises, des dettes et des actions. L'International Accounting Standards Board (IASB) travaille actuellement à l'élaboration de normes comptables pour les actifs numériques, ce qui offrira un cadre réglementaire clair pour la gestion des réserves en Bitcoin









Le Bitcoin est en passe de devenir l'ancrage de valeur fondamental de tout l'écosystème financier crypto, stimulant l'émergence de nouveaux instruments comme les obligations numériques, les actions tokenisées ou les plateformes de gouvernance DAO. Les collaborations cross-chain et multi-actifs pourraient également accélérer l'innovation dans les stratégies d'allocation d'actifs.





En 2025, le Bitcoin se trouve à un carrefour historique : devant lui, un nouvel ordre financier numérique façonné par le capital institutionnel et les réserves d'entreprise ; derrière, les vestiges de la spéculation et de l'incertitude réglementaire. Ce qui est certain, c'est qu'avec des volumes de trading en ETF dépassant 1 000 milliards $ et plus de 670 000 BTC détenus par des entreprises, le Bitcoin a quitté les marges de la « cryptomonnaie » pour s'imposer comme un pilier de la finance mondiale.





