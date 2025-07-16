Le Bitcoin dépasse les 120 000 $ : le capital institutionnel et le soutien réglementaire déclencheront-ils une nouvelle envolée ?

Le 14 juillet 2025, le cours du Bitcoin a franchi la barre des 120 000 $, établissant un nouveau record historique. D'après les données en temps réel de MEXC , l'une des principales plateformes de trading d'actifs numériques au monde, le prix au comptant du BTC/USDT s'élevait à 122 559,92 USDT au moment de la rédaction, tandis que l'enthousiasme du marché ne cessait de croître. Mais au-delà des cris renouvelés annonçant le « retour du marché haussier », le véritable moteur de cette progression réside dans les facteurs structurels alimentant ce rallye. Entre une accumulation institutionnelle soutenue, des perspectives réglementaires de plus en plus favorables, une structure de financement plus sophistiquée et l'évolution des comportements d'investissement, cette flambée de prix ne constitue pas une simple envolée, mais bien une revalorisation systémique du rôle du Bitcoin comme réserve de valeur dans l'écosystème mondial des actifs numériques.









La récente envolée du Bitcoin ne repose pas sur une annonce isolée, mais sur la convergence de plusieurs facteurs macroéconomiques et spécifiques à l'industrie. La bonne performance des actions technologiques, les flux institutionnels soutenus, l'adoption accélérée par les entreprises, les niveaux records de détention via des ETFs et les signaux réglementaires de plus en plus positifs constituent ensemble les fondations de cette tendance haussière structurelle.





Contrairement au bull run de 2021, largement alimenté par le sentiment du marché, cette hausse présente des caractéristiques d'institutionnalisation, repose davantage sur des fondamentaux et est moins spéculative. Les capitaux de la finance traditionnelle, les bilans des entreprises et l'évolution des attentes réglementaires sont désormais les principaux moteurs de la dynamique haussière du marché.









Selon le rapport « Bitcoin Monthly » d' ARK Invest , fin juin, environ 74 % de l'offre totale de Bitcoin était détenue par des investisseurs de long terme, un sommet historique en près de 15 ans. Parallèlement, la part détenue par les traders de court terme n'a cessé de diminuer, signalant un changement structurel du marché.





Les données de Glassnode montrent que le ratio RHODL du Bitcoin a atteint un pic sur ce cycle, ce qui indique une évolution de la structure du marché. De plus en plus de Bitcoin est désormais concentré entre les mains des détenteurs de moyen et long terme, tandis que l'activité de trading à court terme reste modérée. Cette évolution est largement perçue comme un signe de transition cyclique et de recul du sentiment spéculatif. En tant qu'indicateur on-chain, le ratio RHODL permet de suivre la répartition du Bitcoin selon les durées de détention, reflétant les changements dans le comportement des participants et les cycles du marché.









Parallèlement, les avoirs en Bitcoin du fonds IBIT de BlackRock ont dépassé les 700 000 BTC, soit 3,33 % de son offre totale. Selon les données de Bloomberg, les revenus annualisés provenant des frais de gestion de ce fonds ont désormais dépassé ceux de l'ETF sur le S&P 500 (IVV) de BlackRock lui-même, en faisant une nouvelle référence en termes de rentabilité pour l'incursion de la finance traditionnelle sur le marché des cryptomonnaies.





Non seulement les ETFs offrent aux institutions un canal d'entrée conforme à la réglementation, mais ils redéfinissent également la corrélation du Bitcoin avec les actifs traditionnels. Les investisseurs considèrent de plus en plus le Bitcoin aux côtés des actions technologiques de croissance, comme un actif tourné vers l'avenir.









Depuis juillet, les acteurs traditionnels de divers secteurs – hôtellerie, immobilier, agroalimentaire, santé ou encore industrie manufacturière – ont entamé une nouvelle vague d'adoption du Bitcoin comme actif de trésorerie :





L'opérateur immobilier mexicain Murano a lancé un programme SEPA de 500 millions de dollars et acquis 21 BTC.

Les avoirs de Metaplanet au Japon ont dépassé 2 200 BTC, consacrant sa transformation officielle en entreprise de trésorerie Bitcoin.

Des sociétés opérant en Chine, à Hong Kong et aux États-Unis – comme DDC, l'entreprise de technologie médicale Semler Scientific ou encore le trader quantitatif Hilbert Group – ont annoncé de nouveaux achats de BTC ou un renforcement de leurs positions existantes.

Même des industriels basés à Shenzhen, la société de mobilité Webus et la fameuse plateforme Bakkt ont rejoint cette tendance.





Cette dynamique traduit un changement dans la réflexion des entreprises concernant la gestion de la liquidité et la valorisation du capital, dans un contexte marqué par la vigueur du dollar, des taux d'intérêt élevés et la faiblesse du secteur immobilier. Le Bitcoin est de plus en plus perçu comme un actif stratégique : résistant à l'inflation, doté d'une forte liquidité et bénéficiant d'un prix établi à l'échelle mondiale. Il passe ainsi du statut de simple investissement à celui d'outil de réserve.









Au cours de la semaine du 14 juillet, le Congrès américain doit organiser la « Crypto Week », avec le projet de loi GENIUS en attente de signature présidentielle et le projet de loi CLARITY soumis au Sénat pour examen. Bien que les spéculations concernant l'établissement par le gouvernement américain d'une réserve stratégique de Bitcoin se soient apaisées, les discussions politiques en cours continuent de renforcer la confiance du marché dans une évolution conforme et réglementée.





Les frontières réglementaires deviennent progressivement plus claires, et les actifs numériques pourraient obtenir un statut quasi souverain : en particulier grâce à des avancées dans la reconnaissance comptable par les entreprises et l'autorisation d'achats au niveau des États.









Les données on-chain appuient l'hypothèse d'un rallye structurel. Selon Coinglass , lors de la flambée du Bitcoin vers de nouveaux sommets, plus de 340 millions de dollars de positions courtes ont été liquidées en seulement quelques heures, illustrant un short squeeze classique qui témoigne d'un retournement net du momentum en faveur des acheteurs.









Dans le même temps, la vigueur du secteur technologique américain et celle du secteur de l'IA — menées par Nvidia — ont constitué un catalyseur externe pour la hausse du Bitcoin. La capitalisation boursière de Nvidia a dépassé les 4 trillions de dollars, stimulant indirectement l'appétit pour le risque sur l'ensemble des marchés. La corrélation entre le Bitcoin et les actifs technologiques s'est révélée particulièrement étroite dans le cycle actuel.









Le franchissement par le Bitcoin du seuil des 120 000 $ résulte de la combinaison d'une réorganisation des structures de capitaux, des dynamiques politiques, d'une réallocation des bilans d'entreprise et d'un regain d'appétit pour le risque. Si des corrections techniques à court terme restent possibles, le rôle du Bitcoin en tant que « valeur refuge numérique mondiale » se consolide de manière progressive dans une perspective moyen-long terme.





À l'avenir, avec l'arrivée croissante des institutions, la maturation des cadres réglementaires et l'évolution des logiques d'allocation d'actifs à l'échelle mondiale, le Bitcoin pourrait entrer dans une véritable phase haussière institutionnelle au second semestre 2025. Le Bitcoin ne serait alors plus perçu comme un simple actif spéculatif, mais comme une composante stratégique de l'allocation de capitaux institutionnels à l'échelle mondiale.





Dans ce contexte charnière, le choix d'une plateforme offrant une forte liquidité, une gamme de produits diversifiée et une réactivité optimale face au marché devient essentiel.





Que vous soyez un investisseur long terme ou en quête d'opportunités à court terme, le moment est venu de repenser votre stratégie d'allocation en Bitcoin. Choisissez MEXC pour naviguer le prochain cycle de croissance et débutez votre parcours dans les actifs numériques en toute confiance.





Comment acheter du BTC sur MEXC





1) Connectez-vous à l'application ou au site officiel de MEXC.

2) Saisissez « BTC » dans la barre de recherche, puis sélectionnez le trading du BTC au comptant ou sur les contrats à terme

3) Choisissez le type d'ordre, saisissez la quantité et le prix, puis validez la transaction.





Actuellement, MEXC propose un événement exceptionnel avec 0 frais de transaction . En y participant, les utilisateurs peuvent réduire considérablement leurs coûts de trading et réellement atteindre l'objectif « économisez plus, tradez plus, gagnez plus » que nous nous sommes fixés.





