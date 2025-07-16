Analyse de Kinto : L'innovateur de la blockchain qui redéfinit l'infrastructure financière

Kinto est une plateforme blockchain de Couche 2 construite sur Ethereum, conçue pour relier les institutions financières traditionnelles et les actifs du monde réel via la finance décentralisée (DeFi). Le projet vise à développer un réseau de Couche 2 entièrement conforme aux normes AML (Lutte contre le blanchiment d'argent), permettant aux institutions financières réglementées de s'intégrer en toute fluidité à l'écosystème blockchain.





En février 2025, Kinto a bénéficié d'un élan significatif lorsque la branche d'Abu Dhabi de Brevan Howard, une société mondiale de gestion d'investissements, a investi 20 millions de dollars. Cet investissement marquant souligne la confiance croissante des capitaux financiers traditionnels dans le domaine de la DeFi et le potentiel de Kinto pour combler le fossé entre la finance conventionnelle et la technologie blockchain.









La technologie blockchain possède le potentiel de révolutionner l'industrie des services financiers grâce à son architecture décentralisée, sa nature non custodiale et sa capacité à éliminer les intermédiaires. Ces caractéristiques peuvent créer une infrastructure financière plus efficace, transparente et rentable. Cependant, l'industrie fait également face à des défis importants, notamment la prolifération de projets frauduleux, l'exploitation des vulnérabilités des contrats intelligents et les risques de sécurité persistants qui compromettent la stabilité de l'écosystème.





Kinto relève ces défis de manière directe en proposant une solution qui équilibre les principes fondamentaux de la décentralisation avec les normes de sécurité attendues par les institutions financières traditionnelles.





L'apparition de Kinto marque la première fois que l'industrie aborde l'innovation en matière d'infrastructure financière à partir du niveau fondamental. Non seulement il préserve la valeur fondamentale de la décentralisation, mais il améliore également la sécurité selon les normes de la finance traditionnelle grâce à des avancées technologiques. Tout en veillant à ce que les utilisateurs conservent le contrôle de leurs actifs, Kinto propose également des solutions de garde sécurisées, apportant une confiance et une stabilité inédites à l'écosystème financier basé sur la blockchain.









Infrastructure conforme aux réglementations : Les mécanismes intégrés de vérification d'identité (KYC) et de certification des investisseurs de Kinto garantissent la conformité, permettant aux institutions financières traditionnelles de participer en toute sécurité à la DeFi tout en respectant les normes réglementaires.





Architecture de Couche 2 efficace : Initialement, Kinto a construit son réseau de test en utilisant l'Optimism OP Stack basé sur Ethereum, avant de migrer vers l'écosystème Arbitrum et d'intégrer la technologie Nitro d'Arbitrum. Cette transition améliore la flexibilité et les fonctionnalités de Kinto, renforçant l'évolutivité et l'efficacité des transactions du réseau.





Mécanisme d'assurance intégré : Kinto prévoit de proposer une assurance intégrée pour tous les contrats intelligents afin de réduire les risques pour les investisseurs en DeFi. Cette initiative vise à créer un écosystème plus sûr et plus fiable, renforçant la confiance des utilisateurs dans la finance décentralisée.





Gestion de liquidité inter-chaînes : La fonctionnalité Musubi de Kinto permet une gestion active de la liquidité sur plusieurs réseaux blockchain, notamment Ethereum, Arbitrum, Base et Hyperliquid. Cela optimise l'utilisation de la liquidité et garantit aux utilisateurs un accès aux meilleures opportunités de trading sur différentes chaînes.













Nom du token : KINTO (K)

Offre maximale de tokens : 15 millions (avec un taux d'inflation annuel de 2 %, mais l'offre totale ne dépassera jamais 15 millions)

Approvisionnement initial en circulation : 10 millions









K est le token de gouvernance de Kinto. Les détenteurs peuvent participer aux décisions de gouvernance, staker pour gagner des récompenses et recevoir des incitations en fournissant de la liquidité.









Communauté Kinto : 55 % de l'approvisionnement initial en tokens. Principalement alloués aux utilisateurs et aux développeurs construisant sur la plateforme.

Investisseurs : 25 % de l'approvisionnement initial en tokens.

Équipe et conseillers : 20 % de l'approvisionnement initial en tokens.









Gouvernance : Participer à la gouvernance en soumettant des propositions, en votant et en influençant des décisions clés telles que les mises à niveau du protocole, les changements des paramètres du réseau et les allocations du fonds de l'écosystème.





Staking : Staker des tokens K pour sécuriser le réseau et gagner des récompenses grâce au programme de minage de Kinto.





Fourniture de liquidité : Fournir de la liquidité au sein de l'écosystème Kinto. Les participants peuvent gagner des récompenses en tokens K, améliorant ainsi l'efficacité et la profondeur du marché.





Frais de transaction et fonctionnalités premium : Utiliser les tokens K pour payer les frais de transaction et accéder à des outils DeFi premium ainsi qu'à des services de qualité institutionnelle.





Privilèges du programme de lancement Engen : Bénéficier d'une priorité en gouvernance et d'une prime permanente de 15 % dans le programme de minage en participant au programme de lancement Engen.









À l'avenir, Kinto prévoit d'élargir son écosystème en intégrant davantage d'actifs réels (RWA), en renforçant l'infrastructure de liquidité inter-chaînes et en lançant des modules DeFi innovants. Ces initiatives favoriseront la convergence entre la finance traditionnelle et la technologie blockchain, posant les bases d'un paradigme financier sécurisé, efficace et inclusif, accessible à tous.





