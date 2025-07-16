Après dix ans de défis et d'ajustements, le secteur des stablecoins poursuit sa progression

Dans la vague d'expansion actuelle du secteur des cryptomonnaies, les stablecoins se sont imposés comme une valeur refuge pour les investisseurs et les traders grâce à leur faible volatilité. À mesure que le marché mûrit, ces actifs, véritables ponts entre les cryptomonnaies et les monnaies fiduciaires, occupent une place stratégique de plus en plus essentielle.









Les stablecoins sont des cryptomonnaies adossées à des monnaies fiduciaires ou à d'autres actifs, leur principale caractéristique étant une relative stabilité des prix. Selon leur mécanisme de stabilisation, ils se répartissent en quatre catégories : les stablecoins collatéralisés en monnaie fiduciaure, les stablecoins collatéralisés en cryptomonnaies, les stablecoins algorithmiques et les stablecoins adossés à des matières premières.









L'origine des stablecoins remonte à 2014, lorsque Tether a émis le premier stablecoin, l'USDT. Depuis, ces actifs ont progressivement gagné en importance sur le marché et ont traversé plusieurs phases d'évolution.





Stablecoin 1.0 : Stablecoins collatéralisés en monnaie fiduciaire Représentés par l'USDT, ces stablecoins suivent le modèle de l'« étalon-or », avec une parité 1:1 sur le dollar américain et une réserve équivalente en dollars pour les garantir. Grâce à son avantage de premier entrant, l'USDT a rapidement dominé le marché, devenant l'un des stablecoins les plus populaires de son époque.

Stablecoin 2.0 : Stablecoins collatéralisés en cryptomonnaies Cette génération repose sur une stabilité de valeur assurée par une surcollatéralisation en cryptomonnaies, à l'image du DAI de MakerDAO.

Stablecoin 3.0 : Stablecoins algorithmiques / non collatéralisés Le pic précédent des stablecoins algorithmiques a été atteint avec l'UST, un stablecoin algorithmique créé par LUNA, qui s'est finalement effondré en raison de son mécanisme assimilé à un système de Ponzi. À ce jour, aucun stablecoin algorithmique n'a réussi à s'imposer durablement sur le marché.









Depuis 2020, la capitalisation des stablecoins a connu une croissance rapide. En août 2024, la capitalisation totale des stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires s'élevait à environ 161.2 milliards de dollars, avec une progression de 35.4 %, représentant 8.2 % de la capitalisation globale du marché des cryptomonnaies. Leur position dominante ne cesse de se renforcer, notamment lors des phases de repli du marché.

Le paysage des stablecoins est aujourd'hui diversifié et en pleine expansion, avec 193 stablecoins de tailles et d'influences variées coexistant sur le marché. Selon les données de DeFiLlama, la grande majorité affiche une capitalisation inférieure à 100 millions de dollars, occupant une place marginale. Seuls 5 stablecoins dépassent 1 milliard de dollars de capitalisation, représentant 2.6 % du nombre total de stablecoins, mais 96.11 % de la capitalisation globale du secteur.









Avec le développement rapide du marché des cryptomonnaies et la maturité croissante de la technologie blockchain, les institutions financières traditionnelles manifestent un intérêt grandissant pour le secteur des stablecoins et y font progressivement leur entrée. Par exemple, PayPal a lancé son stablecoin PYUSD ; JingDong a annoncé l'émission d'un stablecoin adossé au dollar de Hong Kong ; le géant du e-commerce latino-américain Mercado Libre prévoit d'introduire un stablecoin indexé sur le dollar américain ; enfin, les banques japonaises Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui et Mizuho collaborent sur le test de la plateforme de transfert transfrontalier de stablecoins, "Project Pax".









Malgré leur développement rapide ces dernières années, avec une capitalisation en hausse constante et une adoption croissante, les stablecoins restent confrontés à de nombreux défis, notamment en période de forte incertitude sur les marchés.





Dans un contexte de fluctuations du sentiment de marché, les actifs de référence auxquels les stablecoins sont adossés (comme le dollar américain ou l'or) peuvent également connaître une volatilité importante. Les émetteurs doivent alors ajuster la structure de leurs réserves, optimiser leurs modèles algorithmiques et renforcer leur gestion des risques afin de garantir une liquidité suffisante. Cependant, sous l'influence de facteurs marchands, technologiques, réglementaires et comportementaux, les stablecoins restent vulnérables aux écarts de prix.





Lorsqu'une incertitude accrue secoue le marché, la confiance des investisseurs peut être ébranlée, entraînant des vagues de rachats massifs. Ces sorties de capitaux déséquilibrent l'offre et la demande, amplifient la volatilité des prix et menacent davantage la stabilité du marché des cryptomonnaies dans son ensemble.









Au cours de la dernière décennie, les stablecoins sont passés d'un concept marginal à un acteur central du paysage financier. Ils ont non seulement permis de pallier la volatilité du marché des cryptomonnaies, mais ont aussi progressivement pénétré des domaines tels que les paiements transfrontaliers et la DeFi, devenant ainsi une pierre angulaire essentielle de l'écosystème financier numérique.





