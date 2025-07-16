0G : Réinventer l'infrastructure blockchain pour propulser les applications Web3 haute performance

0G est un projet d'infrastructure blockchain révolutionnaire conçu pour prendre en charge des applications haute performance telles que l'IA on-chain, les jeux et la finance décentralisée (DeFi). Il y parvient grâce à des systèmes avancés de disponibilité des données et à des technologies de stockage décentralisé. En construisant une plateforme évolutive, sécurisée et efficace, 0G répond aux principaux défis qui freinent le développement de la blockchain, notamment les limitations de scalabilité, la faible efficacité de traitement des données et la mauvaise interopérabilité inter-chaînes, rapprochant ainsi les capacités techniques du Web3 des standards d'expérience utilisateur du Web2.









0G Labs est né d'une compréhension claire des limites des solutions actuelles de stockage de données sur la blockchain. À mesure que les applications blockchain se développent, les contraintes des chaînes publiques traditionnelles — notamment en matière de stockage et de débit — deviennent de plus en plus visibles. Le coût élevé et le traitement inefficace sont aujourd'hui de véritables obstacles. Pour les surmonter, l'équipe fondatrice de 0G s'est donné une mission claire : créer une couche de données infiniment scalable, capable de répondre aux exigences en temps réel des applications blockchain intensives en données de demain.









0G introduit une architecture innovante à deux canaux qui garantit une scalabilité et une efficacité exceptionnelles en séparant les processus de stockage et de publication des données :









Scalabilité horizontale : utilise une technologie de sharding intelligent pour permettre un accès quasi instantané à des téraoctets de données — idéal pour les scénarios à forte demande tels que l'entraînement de modèles IA on-chain ou le gaming à haute concurrence.





Incitations décentralisées : adopte un mécanisme de Proof of Random Access (PoRA), où les nœuds de stockage participent à un processus similaire au Proof of Work (PoW). Les récompenses sont directement liées à la contribution en stockage, sans mécanisme punitif, abaissant ainsi la barrière à l'entrée.









Disponibilité efficace des données : repose sur un modèle de comité avec hypothèse de majorité honnête. Combiné à des fonctions aléatoires vérifiables (VRF) pour la sélection dynamique des groupes, ce système permet de vérifier la disponibilité des données avec une bande passante minimale, sans diffusion réseau généralisée.





Accélération matérielle : intègre un codage par effacement accéléré par GPU, augmentant à la fois l'efficacité du stockage et la sécurité des données.









Alors que la demande de solutions de couche 2 (L2) sur Ethereum augmente, les couches de disponibilité des données (DALs) existantes montrent de fortes limites en capacité de stockage et en débit — les rendant inadaptées aux applications gourmandes en données, comme l'IA on-chain. 0G comble ce manque avec deux percées majeures :





Gains de performance massifs : jusqu'à 1 000x plus performant que le Danksharding d'Ethereum et 4x plus performant que le Firedancer de Solana — un socle robuste pour la croissance des données Web3.





Conception native IA : le 0G Storage prend en charge d'immenses ensembles de données. Associé à 0G DA, il permet une création rapide de modèles IA on-chain — posant les bases d'une intégration plus profonde entre IA et blockchain.









À l'avenir, 0G se concentrera sur trois axes majeurs :





Services de données étendus : amélioration de la couche DA pour prendre en charge des applications plus complexes et relier les systèmes Internet traditionnels aux écosystèmes blockchain.

Écosystème IA décentralisé : lancement d'une place de marché de modèles IA et d'un cadre de calcul distribué pour abaisser le seuil de développement des projets IA.

Gouvernance communautaire : transition vers un modèle DAO, transférant progressivement le pouvoir de décision à la communauté.









0G a été fondé par une équipe d'experts en blockchain, IA et systèmes distribués. Les membres clés sont :





Michael Heinrich | Chief Executive Officer

Spécialiste du développement logiciel, de la stratégie produit et de la croissance. Il a dirigé avec succès plusieurs entreprises du Web2.





Ming Wu | Chief Technology Officer

Ancien chercheur senior chez Microsoft Research Asia, spécialiste du stockage distribué et des plateformes IA.





Fan Long | Chief Strategy & Security Officer

Référence en sécurité blockchain et entrepreneur aguerri, garant de la vision stratégique et de la sûreté du projet.





Thomas Yao | Chief Business Officer

Physicien de formation, expert en conduite autonome et investissement blockchain. Il pilote la stratégie de commercialisation du projet.





0G redéfinit les limites de l'infrastructure blockchain grâce à une innovation technologique de pointe. En construisant une couche de données décentralisée et scalable, 0G pave la voie pour les applications de nouvelle génération — IA on-chain, métavers, et plus encore. Plus important encore, 0G veut rendre le Web3 véritablement accessible : transformer la blockchain d'une technologie de niche en une base ouverte pour tous.



