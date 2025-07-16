Le fameux « effet Trump » refait surface alors que l'annonce des réserves stratégiques provoque une volatilité du marché

Dans le monde des cryptomonnaies, Donald Trump, président des États-Unis, est reconnu comme une figure particulièrement influente, connue pour son style distinctif et ses prises de position affirmées. Ses déclarations et actions ont souvent provoqué des remous sur le marché des cryptomonnaies, suscitant des discussions animées et une large attention du public.





Depuis son entrée en fonction, Trump, souvent surnommé le « président crypto », a supervisé un changement dans la politique du gouvernement américain vis-à-vis des cryptomonnaies, passant de simples promesses de campagne à des plans d'action concrets. Une cellule de travail dédiée aux cryptomonnaies a été mise en place par la nouvelle administration afin d'élaborer un cadre réglementaire renouvelé pour ces actifs. Parallèlement, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a publié le Staff Accounting Bulletin n° 122 (SAB 122), annulant ainsi les directives précédentes du SAB 121. Cette mesure a levé les obstacles qui empêchaient les banques d'assurer la garde des cryptomonnaies, en attendant des orientations réglementaires supplémentaires.





Cette série d'actions a eu un impact visible sur le marché, avec un prix du Bitcoin enregistrant une hausse de 9.5 % d'un mois à l'autre à la fin janvier. Les acteurs du marché ont commencé à spéculer sur le fait que ces développements pourraient signaler une position plus favorable aux cryptomonnaies de la part de l'administration Trump à l'avenir.









Le simple titre de « Premier sommet sur les cryptomonnaies à la Maison-Blanche » suffit à provoquer des secousses dans l'industrie des cryptomonnaies. Le 1er mars (heure des États-Unis), David Sacks, responsable de l'IA et des cryptomonnaies au sein de l'administration américaine, a confirmé dans un message que la Maison-Blanche accueillerait son tout premier sommet sur les cryptomonnaies le 7 mars (heure des États-Unis). Le président Donald Trump y assistera en personne et prononcera un discours.





Alors que les spéculations allaient bon train sur l'ordre du jour du sommet, David Sacks a fait une autre annonce, révélant que la réunion du 7 mars inclura des discussions sur l'établissement d'une réserve stratégique nationale de cryptomonnaies. Cette révélation a considérablement renforcé les attentes du marché vis-à-vis de l'événement.





À l'approche de la date du sommet, la liste des participants a progressivement été dévoilée, comprenant des dirigeants de plusieurs grandes entreprises de cryptomonnaies et de services associés, dont Coinbase, Chainlink, Exodus et Strategy. À ce jour, les participants confirmés incluent Brian Armstrong (PDG de Coinbase), Sergey Nazarov (cofondateur de Chainlink Labs), J.P. Richardson (PDG d'Exodus) et Michael Saylor (président de Strategy). De plus, Vlad Tenev, PDG de Robinhood, a laissé entendre sur X qu'il se rendra également à Washington pour le sommet.





Côté administration, le président Donald Trump animera personnellement l'événement, accompagné de David Sacks et de Bo Hines, directeur exécutif du Conseil présidentiel des conseillers en actifs numériques.









À la veille du sommet, un message de Donald Trump sur les réseaux sociaux a encore intensifié l'enthousiasme du marché. Le 2 mars au soir, Trump a annoncé : « Mon décret présidentiel sur les actifs numériques a ordonné au Groupe de travail présidentiel d'avancer sur une Réserve Stratégique Crypto qui inclut XRP, SOL et ADA. Je veillerai à ce que les États-Unis deviennent la capitale mondiale de la crypto. NOUS RENDONS L'AMÉRIQUE GRANDE À NOUVEAU ! »





Peu après, il a publié une autre déclaration : « Et évidemment, BTC et ETH, en tant qu'autres cryptomonnaies précieuses, seront au cœur de la réserve. J'adore aussi Bitcoin et Ethereum ! »









Les déclarations de Trump ont indéniablement renforcé l'attente autour du sommet à venir. Après son message, David Sacks a ajouté que « d'autres cryptomonnaies précieuses pourraient être incluses dans la réserve stratégique », renforçant encore l'enthousiasme du marché pour cette initiative.





Il est important de noter que l'initiative de l'administration Trump ne se limite pas à ce sommet. Pas moins de 24 États américains ont déjà proposé des projets de loi liés à la détention de réserves en Bitcoin, ce qui pourrait façonner le cadre réglementaire des cryptomonnaies pour les quatre prochaines années. Cette dynamique suggère que le statut juridique et le cadre réglementaire des cryptos aux États-Unis prennent progressivement forme, offrant une base plus solide pour le développement du marché.









À la suite des déclarations de Trump sur la réserve stratégique de cryptomonnaies et son soutien au BTC et à l'ETH, le marché des cryptomonnaies a connu une forte hausse.





Selon CoinGecko, la capitalisation boursière totale des cryptos a atteint 3.2 trillions de dollars, enregistrant une augmentation de 5.2 % en 24 heures. Les données de MEXC montrent que *URLS-BTC_USDT* a brièvement atteint 94,999.99 USDT, soit une hausse de 7.42 % sur 24 heures. De leur côté, *URLS-ETH_USDT* et *URLS-SOL_USDT* ont enregistré un fort rebond, tandis que *URLS-XRP_USDT* et *URLS-ADA_USDT* ont bondi de plus de 20 % sur la même période.









Cependant, en l'espace d'une journée seulement, le sentiment du marché a changé brutalement, entraînant une chute soudaine du marché des cryptomonnaies. Le retournement rapide du marché, passant d'un fort optimisme à une tendance baissière, a pris de nombreux traders de court.





Les données de MEXC montrent que *URLS-BTC_USDT* est brièvement passé sous la barre des 83,000 USDT, effaçant ainsi tous les gains enregistrés après les déclarations de Trump. Cela souligne à quel point les marchés restent sensibles aux annonces politiques.









Le soutien de Trump aux cryptomonnaies et l'organisation du sommet crypto à la Maison-Blanche ont indéniablement apporté un élan politique et renforcé la confiance du marché dans l'idée d'une réserve stratégique nationale de cryptomonnaies. Cependant, le marché reste prudemment optimiste quant aux déclarations de Trump, notamment en raison du lancement du memecoin officiel (*URLS-TRUMP_USDT*) avant son investiture et de la lenteur de la mise en place de politiques crypto depuis son arrivée au pouvoir. De nombreux acteurs du secteur estiment que Trump pourrait privilégier *URLS-BTC_USDT* comme principal choix pour cette réserve. Toutefois, concrétiser cette proposition, que ce soit en persuadant la Réserve fédérale ou en la mettant en œuvre via le Département du Trésor, se heurtera à d'importants obstacles et à des contraintes temporelles.





L'implémentation d'une réserve stratégique de cryptomonnaies suscite un large débat. D'un côté, un soutien gouvernemental pourrait renforcer la crédibilité et l'adoption des cryptos, attirant ainsi davantage d'investisseurs et d'utilisateurs sur le marché. D'un autre côté, la volatilité des prix et les défis réglementaires restent des préoccupations majeures pour les décideurs politiques. Concevoir une stratégie de réserve robuste, accompagnée de mesures de gestion des risques adaptées, constituera un défi majeur pour assurer le développement sain du marché des cryptomonnaies.





Malgré ces défis et incertitudes, la mise en place d'une réserve stratégique de cryptomonnaies présente également des opportunités considérables. Un soutien gouvernemental ne renforcerait pas seulement la confiance et l'adoption du grand public, mais stimulerait également l'innovation et favoriserait l'expansion des applications basées sur la blockchain, posant ainsi des bases solides pour la croissance à long terme du marché.





