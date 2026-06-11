MEXC Exchange / Comment acheter des cryptomonnaies / Acheter du THREE (THREE) / Guide d'achat de THREE (THREE) MEXC est là pour vous aider à faire votre premier pas vers la maîtrise des cryptomonnaies. Découvrez notre guide sur l'achat de THREE (THREE) sur des échanges centralisés comme MEXC. S'inscrire maintenant Acheter du THREE maintenant

Comment acheter du THREE ? Apprenez à acheter du THREE (THREE) sur MEXC en toute simplicité. Ce guide explique comment acheter du THREE sur MEXC et commencer à trader du THREE sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies de confiance utilisée par des millions d'utilisateurs. Étape 1 Créez un compte et effectuez la vérification d'identité (KYC) Commencez par vous inscrire et effectuer la vérification d'identité (KYC) sur MEXC. Vous pouvez le faire sur le site officiel de MEXC ou via l'application MEXC en utilisant votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail. Étape 2 Ajouter des USDT, USDC, ou USDE à votre portefeuille Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P Étape 3 Accédez à la page de trading au comptant Sur le site de MEXC, cliquez sur Spot dans la barre supérieure et recherchez les tokens de votre choix. Étape 4 Choisissez vos tokens Avec plus de 1964 tokens disponibles, vous pouvez facilement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et des tokens tendances. Étape 5 Finalisez votre achat Saisissez le montant de tokens ou l'équivalent dans votre monnaie locale. Cliquez sur « Acheter », et du THREE sera instantanément crédité sur votre portefeuille.

Pourquoi acheter du THREE sur MEXC ? MEXC est reconnue pour sa fiabilité, sa liquidité profonde et la diversité de ses tokens, ce qui fait de nous l'une des meilleures plateformes d'échange de cryptomonnaies pour acheter du THREE. Accès à plus de 2,800 tokens , l'une des plus grandes sélections disponibles Listings de tokens les plus rapides parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées Plus de 100 modes de paiement au choix Frais les plus bas du secteur des cryptomonnaies Rejoignez des millions d'utilisateurs et achetez du THREE sur MEXC dès aujourd'hui.

Prédiction du prix de THREE à court terme pour aujourd'hui, demain, cette semaine et dans 30 jours En utilisant un modèle basé sur un taux d'intérêt annuel de 5 %, cette prévision projette l'évolution du prix du Bitcoin à court terme au cours des 30 prochains jours. Le tableau ci-dessous présente les prix attendus pour aujourd'hui, demain, cette semaine et sur un horizon de 30 jours. Pour une analyse détaillée, consultez notre THREE Page de prévision des prix. Date Prévision de prix Croissance June 11, 2026(Aujourd'hui) $ 0.003762 0.00%

June 12, 2026(Demain) $ 0.003762 0.01%

June 18, 2026(Semaine en cours) $ 0.003765 0.10%

July 11, 2026(30 jours) $ 0.003777 0.41% Prédiction du prix de THREE (THREE) pour aujourd'hui Le prix prévisionnel de THREE au June 11, 2026(Aujourd'hui) est de 0.003762$. Cette estimation est basée sur les données de prévision actuelles et offre un aperçu rapide du niveau auquel les prix pourraient évoluer au cours des 24 prochaines heures.En savoir plus sur le prix en direct de THREE aujourd'hui. Prédiction du prix de THREE (THREE) pour demain Pour le June 12, 2026(Demain), le prix projeté de THREE est de 0.003762$, sur la base d'une hypothèse de croissance annuelle de 5 %. Cette projection permet d'établir une référence pour le jour suivant selon le même ensemble d'hypothèses. Prédiction du prix de THREE (THREE) pour cette semaine D'ici le June 18, 2026(Semaine en cours), le prix projeté de THREE est de 0.003765$, sur la base de la même hypothèse de croissance annuelle de 5 %. Ce point de repère hebdomadaire résume la direction attendue au cours des prochains jours dans un scénario de croissance stable. Prédiction du prix de THREE (THREE) dans 30 jours En se projetant à 30 jours, jusqu'au July 11, 2026(30 jours), le prix projeté de THREE est de 0.003777$. Cette estimation applique la même hypothèse de croissance annuelle de 5 % afin d'estimer le niveau auquel le prix pourrait se situer après un mois.

Où acheter du THREE (THREE) Vous vous demandez peut-être où acheter du THREE (THREE). Eh bien, la réponse dépend de vos préférences de paiement et de votre expérience en trading. Vous pouvez acheter du THREE sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies en utilisant des modes de paiement tels que la carte bancaire, le virement bancaire ou Apple Pay. Vous pouvez aussi acheter du THREE on-chain via une DEX ou sur le marché P2P ! Plateformes d'échange centralisées (CEX) — là où les débutants commencent leur aventure dans la cryptomonnaie Voir le guide Échanges décentralisés (DEX) - pour les utilisateurs avancés qui privilégient le contrôle Voir le guide Plateformes Peer-to-Peer (P2P) — flexibilité pour les utilisateurs avec une gestion des risques approfondie Voir le guide Plateformes d'échange centralisées (CEX) — là où les débutants commencent leur aventure dans la cryptomonnaie Les plateformes d'échange centralisées comme MEXC sont souvent la solution la plus adaptée aux débutants. Vous pouvez acheter du THREE directement avec la carte bancaire, par virement bancaire, via Apple Pay ou en utilisant des stablecoins. Les CEX offrent également une tarification transparente, une sécurité avancée et l'accès à des outils tels que des graphiques du prix en temps réel et l'historique des transactions de THREE. Comment acheter via une CEX : Étape 1 Rejoindre MEXC Créer un compte et effectuer la vérification d'identité (KYC). Étape 2 Déposer Déposez des fonds en utilisant de la monnaie fiduciaire ou des cryptomonnaies. Étape 3 Rechercher Recherchez THREE dans la section de trading. Étape 4 Trader Placez un ordre d'achat au prix Market ou à un prix Limit. Échanges décentralisés (DEX) - pour les utilisateurs avancés qui privilégient le contrôle Vous pouvez aussi acheter du THREE sur des plateformes d'échange décentralisées si celui-ci est disponible on-chain. Les DEX comme le DEX+ de MEXC, Uniswap ou PancakeSwap permettent un trading direct de portefeuille à portefeuille, sans intermédiaire, bien qu'il vous faille gérer des éléments tels que les frais de gas et le slippage. Comment acheter via une DEX : Étape 1 Configurer le portefeuille Installez un portefeuille Web3 comme MetaMask et alimentez-le avec le token de base pris en charge (par exemple, ETH ou BNB). Étape 2 Connecter Visitez une plateforme DEX et connectez votre portefeuille. Étape 3 Swap Recherchez THREE et confirmez le contrat du token. Étape 4 Confirmer la transaction Saisissez le montant, vérifiez le slippage et approuvez la transaction on-chain. Plateformes Peer-to-Peer (P2P) — flexibilité pour les utilisateurs avec une gestion des risques approfondie Si vous souhaitez acheter du THREE en utilisant des moyens de paiement locaux, les plateformes P2P sont une excellente option. Le marché P2P de MEXC vous permet d'acheter des cryptomonnaies directement auprès d'utilisateurs vérifiés, avec prise en charge des virements bancaires, des portefeuilles électroniques ou même des paiements en espèces. Comment acheter via le trading P2P : Étape 1 Téléchargez MEXC Créez un compte MEXC gratuitement et effectuez la vérification d'identité (KYC). Étape 2 Accédez au marché P2P Visitez la section P2P et sélectionnez votre devise locale. Étape 3 Choisissez le vendeur Choisissez un marchand vérifié qui prend en charge votre mode de paiement. Étape 4 Effectuez le paiement Payez directement, et la cryptomonnaie sera versée sur votre portefeuille MEXC dès confirmation. Si vous cherchez le meilleur endroit pour acheter du THREE (THREE), les plateformes centralisées comme MEXC offrent la solution la plus simple et la plus sécurisée, surtout si vous utilisez une carte bancaire, Apple Pay ou des monnaies fiduciaires. Les DEX offrent une flexibilité aux utilisateurs on-chain, tandis que les plateformes P2P conviennent à ceux qui ont besoin d'une prise en charge de la monnaie locale. Quel que soit votre choix, créez votre compte gratuit dès aujourd'hui pour démarrer en toute confiance avec MEXC.

Informations sur THREE (THREE) Browser-native 3D AI agents with on-chain identity. Embed anywhere as web components. Acheter du THREE maintenant !

Achetez du THREE avec des frais extrêmement bas sur MEXC Acheter du THREE (THREE) sur MEXC, c'est obtenir plus de valeur pour votre argent. En tant que l'une des plateformes de cryptomonnaies avec les frais les plus bas du marché, MEXC vous aide à réduire vos coûts dès votre première opération de trading. Frais de transaction au comptant : -- Maker -- Taker Frais de transaction des contrats à terme : -- Maker -- Taker Découvrez les frais de transaction compétitifs de MEXC. De plus, vous pouvez trader certains tokens au comptant avec absolument aucun frais grâce au Festival 0 frais de MEXC. Les 5 meilleures paires de trading sans frais à acheter Futures Paire Prix Variation No Data Spot Paire Prix Variation No Data Commencez à acheter du THREE dès aujourd'hui — et profitez de plus de cryptomonnaies avec moins de frais.

THREE Price $0.003703 $0.003703 $0.003703 +12.48% Au cours des dernières 24 heures, les utilisateurs de MEXC ont acheté 0.000 THREE, pour un total de 0.000 USDT. S'inscrire maintenant

Liquidité optimale













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Tradez les marchés de three.ws (THREE) sur MEXC Explorez les marchés au comptant et sur les contrats à terme, consultez le prix et le volume de three.ws en direct et tradez directement. Paires Prix Variation en 24 heures Volume sur 24 heures THREE / USD1 $0.003782 $0.003782 $0.003782 0.00% 0.00% (USDT) Trader THREE / USDT $0.003776 $0.003776 $0.003776 0.00% 0.00% (USDT) Trader

Achat recommandé de THREE (THREE) Investir intelligemment commence par un plan solide. Une stratégie claire peut contribuer à atténuer les décisions émotionnelles, à gérer les risques de marché et à renforcer la confiance au fil du temps. Voici trois stratégies populaires pour acheter du THREE : 1.Moyenne d'achat en dollars (DCA) Investir un montant fixe en THREE à intervalles réguliers, quel que soit le prix du marché. Cette méthode permet d'atténuer la volatilité des prix sur le long terme. 2.Entrée basée sur la tendance Entrer sur le marché lorsque THREE montre des signes de momentum haussier ou de rupture de niveaux de résistance clés. Cette approche privilégie la confirmation plutôt que le timing exact des points bas. 3.Achat échelonné Placez plusieurs ordres d'achat à différents niveaux de prix. Cela répartit votre risque d'entrée et vous permet de participer à différents niveaux du marché. Chaque stratégie correspond à des profils de risque et à des conditions de marché différents. Faites toujours vos propres recherches (DYOR) avant d'investir dans THREE ou tout autre actif numérique.

Comment stocker vos THREE en toute sécurité Après avoir acheté THREE (THREE), la sécurisation de vos actifs est l'étape suivante essentielle. Heureusement, le stockage d'un token est très simple. Options de stockage sur MEXC : Portefeuille MEXC Votre THREE est automatiquement stocké dans le portefeuille de votre compte MEXC. Les fonds sont protégés par l'authentification à deux facteurs (2FA), un chiffrement avancé et une infrastructure de stockage à froid. Portefeuilles externes Vous pouvez également retirer THREE vers un portefeuille personnel pour un contrôle total. Cela inclut les portefeuilles logiciels (ex. : MetaMask, Trust Wallet) pour un accès quotidien ou les portefeuilles froids (ex. : Ledger, Trezor) pour un stockage hors ligne à long terme avec une sécurité maximale. Stocker des cryptomonnaies dans un portefeuille froid permet de conserver vos clés privées hors ligne, réduisant ainsi le risque de piratage ou d'attaques de d'hammeçonnage. C'est l'option privilégiée pour les utilisateurs qui prévoient de conserver leurs actifs à long terme. Choisissez la méthode qui correspond le mieux à vos objectifs. MEXC allie confort et contrôle.

Que faire après avoir acheté des tokens THREE ? Une fois vos cryptomonnaies achetées, les opportunités sur MEXC sont infinies. Que vous souhaitiez trader sur le marché au comptant, explorer le trading de contrats à terme ou gagner des récompenses exclusives, MEXC vous offre une multitude de fonctionnalités pour enrichir votre expérience en cryptomonnaies. Explorez le marché au comptant de MEXC Tradez plus de 2,800 tokens avec des frais de transaction très bas. Commencer le trading au comptant Trading des contrats à terme Tradez avec un effet de levier allant jusqu'à 500x et une liquidité profonde. Commencer le trading des contrats à terme

Launchpool de MEXC Stakez des tokens et gagnez des airdrops incroyables. Découvrir le Launchpool Pré-ouverture sur MEXC Achetez et vendez de nouveaux tokens avant qu'ils ne soient officiellement listés. Acheter maintenant Toutes les fonctionnalités de MEXC dont vous avez besoin sont protégées par une sécurité de premier ordre et un support 24h/24 et 7j/7. Découvrez le cours actuel de THREE (THREE), consultez les prévisions de prix de THREE à venir ou explorez ses performances historiques THREE dès aujourd'hui !

Risques liés aux actifs numériques à connaître avant d'investir Investir dans des actifs numériques peut offrir un fort potentiel de rendement, mais comporte également des risques importants. Il est essentiel de comprendre ces risques avant d'acheter THREE ou toute autre cryptomonnaie. Principaux risques de trading à prendre en compte : Volatilité Les prix des cryptomonnaies peuvent fluctuer fortement sur de courtes périodes, ce qui a un impact sur la valeur de votre investissement. Incertitude réglementaire Les changements dans la réglementation gouvernementale ou le manque de protection des investisseurs peuvent affecter l'accès et la légalité. Risque de liquidité Certains tokens peuvent avoir un faible volume de trading, ce qui les rend plus difficiles à acheter ou à vendre à des prix stables. Complexité Les systèmes liés aux cryptomonnaies peuvent être difficiles à comprendre, surtout pour les débutants, ce qui peut mener à de mauvaises décisions. Arnaques et promesses irréalistes Soyez toujours prudent face aux garanties, faux giveaways ou offres qui semblent trop belles pour être vraies. Risque de centralisation Dépendre excessivement d'un seul actif ou d'une seule catégorie peut vous exposer à des pertes plus importantes. Avant d'investir dans THREE, assurez-vous de faire vos propres recherches (DYOR) et de bien comprendre à la fois le projet et les conditions du marché. Des décisions éclairées mènent à de meilleurs résultats. En savoir plus dès maintenant sur Crypto Pulse de MEXC et consultez le prix de THREE (THREE) aujourd'hui !