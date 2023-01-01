Cryptomonnaies considérées comme un passif éligible

Les actifs ci-dessus peuvent être utilisés comme passif.

1. Lorsque le passif d'une cryptomonnaie dépasse le seuil de remboursement automatique, un remboursement automatique est déclenché.

2. Lors d'un remboursement automatique, le montant remboursé = passif actuel − seuil de remboursement automatique × (1 − ratio de remboursement automatique). Des frais seront appliqués selon le taux de remise de la cryptomonnaie utilisée pour le paiement. Par exemple, si 1,000 USDT sont dus et que le taux de remise est de 90 %, une valeur en BTC équivalente à (1, 000 / 90 %) sera requise.

3. Les intérêts sont calculés toutes les heures en fonction du passif au moment du règlement. Aucun intérêt n'est facturé si le passif reste dans la limite sans intérêt.