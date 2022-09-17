Règles de l'événement

1. Cet événement est réservé aux utilisateurs spécialement invités qui ont reçu des e-mails officiels de l'événement ou d'autres notifications de la part de MEXC.

2. Le montant des dépôts net sur le compte Futures doit remplir les conditions de l'événement pendant au moins deux jours. Montant des dépôts valide sur le compte Futures = Montant des entrées de fonds pendant la période de l'événement - Montant des sorties de fonds pendant la période de l'événement.

3. La réalisation du volume de trading des contrats à terme spécifié au cours d'une seule journée est considérée comme un enregistrement réussi. Après avoir effectué votre enregistrement de la journée, vous pouvez mettre à jour votre enregistrement le jour suivant et continuer à vous enregistrer. Les mises à jour sont actualisées selon le fuseau horaire UTC+8. Des enregistrements continus sur plusieurs jours seront comptabilisés comme des jours d'enregistrement consécutifs. Les récompenses seront versées en fonction du nombre le plus élevé de jours d'enregistrement consécutifs accumulés pendant la période de l'événement et ne pourront pas être cumulées.

4. Les récompenses d'incitation au trading seront calculées en fonction de votre volume de trading des contrats à terme avec des frais de transaction > 0 pendant la période de l'événement. Toutes les cryptomonnaies sont éligibles et les récompenses seront versées conformément au niveau le plus élevé auquel vous êtes éligible.

5. La distribution des récompenses de l'événement se fera sous forme de bonus crédité sur le compte Futures dans les 3 jours ouvrables suivant la fin de l'événement. Le bonus sera valable pendant 7 jours.

6. MEXC se réserve le droit de disqualifier les participants qui vont se livrer à des activités frauduleuses ou abusives pendant la période de l'événement. Les activités en question comprennent l'enregistrement de comptes en masse dans l'objectif d'obtenir des bonus supplémentaires et toute autre activité associée à des fins illégales, frauduleuses ou nuisibles, telles que le spamming malveillant de volume ou la tricherie.

7. MEXC se réserve le droit de modifier l'événement ou ses règles à tout moment. Si des modifications sont apportées, aucune remarque ne sera communiquée.

8. MEXC se réserve le droit d'interprétation finale des résultats de l'événement. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service client.