Conditions générales

1. Les utilisateurs doivent s'inscrire à l'événement pour être éligibles aux récompenses.

2. Seuls les dépôts on-chain, en monnaie fiduciaire et P2P sont inclus dans le calcul.

3. Seuls les volumes de trading des contrats à terme avec des frais > 0 seront pris en compte (à l'exclusion des contrats à terme sur les stablecoins comme USDC/USDT). Toutes les statistiques de trading seront basées sur le fuseau horaire UTC+8.

4. Les sous-comptes, les market makers et les comptes institutionnels ne sont pas éligibles pour participer.

5. Les récompenses seront examinées et distribuées dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la fin de l'événement. Pour les récompenses physiques, le service client contactera directement les gagnants pour organiser la livraison.

6. Veuillez vous référer aux Instructions relatives aux bonus en contrats à terme avant d'utiliser vos bonus.

7. Les participants doivent strictement respecter les Conditions d'utilisation. MEXC se réserve le droit de disqualifier les utilisateurs soupçonnés de wash trading, d'enregistrements de comptes en masse, de self-trading ou de manipulation de marché pendant l'événement.

8. MEXC se réserve le droit de modifier les conditions de cet événement sans préavis.

9. MEXC se réserve le droit d'interprétation finale des résultats de cet événement. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service client.