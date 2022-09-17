Réclamez une position d'une valeur de -- USDT — récompenses limitées, premier arrivé, premier servi ! Paires de trading prises en charge : --

Profitez des frais de transaction sur les contrats à terme les plus bas du marché : 0.000 % en tant que maker et 0.000 % en tant que taker

Plus de 90 % des paires de trading offrent une liquidité optimale, ce qui garantit la stabilité dans les conditions de marché extrêmes et permet d'éviter les liquidations inattendues.

Nous proposons les listings les plus rapides, la plus grande variété de tokens tendance sur les contrats à terme et un effet de levier ajustable allant jusqu'à 200x.

Le plus grand nombre de tokens tendance au monde

Comment puis-je consulter la position que j'ai réclamée ?

1. Cette position d'airdrop n'est disponible qu'aux utilisateurs spécialement invités par les responsables de MEXC.

2. Chaque utilisateur ne peut réclamer la position d'airdrop gratuitement qu'une seule fois. Les brokers, les utilisateurs institutionnels et les sous-comptes ne sont pas éligibles pour participer à cet événement.

3. Tous les participants doivent strictement se conformer aux conditions d'utilisation de MEXC. MEXC se réserve le droit de disqualifier les participants qui vont se livrer à des activités frauduleuses ou abusives pendant la période de l'événement.

4. MEXC se réserve le droit de modifier les conditions de cet événement sans préavis.