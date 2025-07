YULI

Yuliverse is the global leader in Web3 location-based alternative reality games (Web3 version of Pokémon GO) with nearly 1M Twitter and 300K discord community. Launched in 2022, Yuliverse now comprises Yuliverse the gaming app and YuliGO, a Mini Dapp based on Kaia, a chain developed by communication giants LINE and Kakao. YuliGO is a transformative location-based gamified social content platform, drawing inspiration from Xiaohongshu and WeChat Moments. Designed for web3 enthusiasts, Yuliverse empowers users to turn shared moments into tokenized assets, allowing everyone to earn from the network using the official token, $YULI.

Nom de la cryptomonnaieYULI

ClassementNo.4177

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale8,000,000,000

Offre totale8,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.003715458908452725,2025-01-30

Prix le plus bas0.000242246274820196,2025-07-25

Blockchain publiqueKLAY

Secteur

Réseaux sociaux

