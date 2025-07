WSI

WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieWSI

ClassementNo.2027

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,01%

Offre en circulation792 703 416,0190203

Offre maximale0

Offre totale1 242 875 064,5021865

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.6035545295663556,2024-08-10

Prix le plus bas0.00112719975841254,2025-07-04

Blockchain publiqueBSC

