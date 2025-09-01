WLFI

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

Nom de la cryptomonnaieWLFI

ClassementNo.33

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0009%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.01%

Offre en circulation24,562,923,699

Offre maximale100,000,000,000

Offre totale100,000,000,000

Taux de circulation0.2456%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.4600440080440167,2025-09-01

Prix le plus bas0.09151658544301643,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

Secteur

