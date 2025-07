WELL

Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys.

Nom de la cryptomonnaieWELL

ClassementNo.2232

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation4,116,089,000

Offre maximale42,000,000,000

Offre totale42,000,000,000

Taux de circulation0.098%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.002682324275598843,2024-07-20

Prix le plus bas0.000140917460864389,2025-04-25

Blockchain publiqueETH

IntroductionIntroducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.