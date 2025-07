VOXEL

VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

Nom de la cryptomonnaieVOXEL

ClassementNo.1011

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)4.23%

Offre en circulation244,652,480.74096566

Offre maximale300,000,000

Offre totale300,000,000

Taux de circulation0.8155%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.75817201330435,2021-12-16

Prix le plus bas0.020168643452961734,2025-04-17

Blockchain publiqueMATIC

