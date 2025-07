VEMP

vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

Nom de la cryptomonnaieVEMP

ClassementNo.2493

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation392,865,212.80370253

Offre maximale500,000,000

Offre totale500,000,000

Taux de circulation0.7857%

Date d'émission2021-09-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6579584978828696,2021-11-21

Prix le plus bas0.000507096748872242,2025-06-12

Blockchain publiqueARB

