USDUC

$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

Nom de la cryptomonnaieUSDUC

ClassementNo.767

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.25%

Offre en circulation999,916,234.216127

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale999,916,234.216127

Taux de circulation0.9999%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.07497080188864848,2025-09-01

Prix le plus bas0.006840683165320168,2025-06-21

Blockchain publiqueSOL

Introduction$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

unstable coin
Loading...