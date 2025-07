UNO

Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3.

Nom de la cryptomonnaieUNO

ClassementNo.2465

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.10%

Offre en circulation111,566,779

Offre maximale384,649,206

Offre totale316,649,184

Taux de circulation0.29%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.23343715,2021-06-03

Prix le plus bas0.002067445721327751,2025-07-11

Blockchain publiqueETH

