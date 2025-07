ULX

Ultron is a blockchain that successively manages to solve the Blockchain Trilemma by providing, at the same time, speed of transaction, security, and significant scalability. Furthermore, their blockchain technology leverages a leaderless Proof-of-Stake (POS) protocol and asynchronous Byzantine Fault Tolerant consensus mechanism.

Nom de la cryptomonnaieULX

ClassementNo.5186

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,00%

Offre en circulation0

Offre maximale50 000 000 000

Offre totale48 019 938 837

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique21.023331190964008,2022-08-17

Prix le plus bas0.002601505738876726,2025-07-23

Blockchain publiqueBSC

