“Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.”

Nom de la cryptomonnaieTSUGT

ClassementNo.2775

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.11%

Offre en circulation178,880,147

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale971,441,361.109

Taux de circulation0.1788%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.4993061027795405,2023-09-08

Prix le plus bas0.000636037930604525,2025-07-26

Blockchain publiqueMATIC

