TSLAX

Tesla xStock (TSLAx) est un certificat de suivi émis sous forme de tokens SPL sur Solana et ERC-20. TSLAx suit le prix de l'action Tesla, Inc. (l'actif sous-jacent). TSLAx est conçu pour offrir aux participants éligibles du marché des cryptomonnaies un accès conforme à la réglementation au prix de l'action Tesla, Inc., tout en conservant les avantages de la technologie blockchain.

Nom de la cryptomonnaieTSLAX

ClassementNo.715

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)36,426.76%

Offre en circulation80,998.22195917

Offre maximale∞

Offre totale80,998.22195917

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique474.6824248978316,2025-10-02

Prix le plus bas290.2836164741007,2025-07-07

Blockchain publiqueSOL

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.