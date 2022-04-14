TREN

Tren Finance est le premier protocole de prêt de stablecoins entièrement autonome piloté par l’IA, où plus de 20 agents spécialisés gèrent l’ensemble des opérations sans aucune intervention humaine. La plateforme permet d’emprunter en utilisant des tokens de LP, des dépôts sur les marchés monétaires ou des positions restakées, libérant ainsi des milliards de liquidités inactives. Le modèle de prêt peer-to-agent de Tren, appelé Malone, permet aux utilisateurs d’emprunter instantanément avec des conditions personnalisées, en utilisant n’importe quel actif on-chain en garantie — y compris des NFTs, des tokens en période d’acquisition (vested), ou des actifs fraîchement lancés — les conditions de prêt étant adaptées à l’historique de l’utilisateur.

Nom de la cryptomonnaieTREN

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBASE

Secteur

Réseaux sociaux

