TOWN

Alt.town est une plateforme de valorisation des célébrités virtuelles. Alt.town est un service qui permet aux utilisateurs de trader la valeur de créateurs virtuels exprimée sous forme d'actifs numériques. Cette valeur est déterminée par leur contenu et leur base de fans. Les célébrités virtuelles telles que les VTubers, les influenceurs virtuels et les idoles virtuelles qui rejoignent Alt.town émettront un actif numérique appelé DNA, symbolisant leur valeur. Les utilisateurs, y compris les fans et les soutiens de l'écosystème Web3, peuvent acheter le DNA de leurs célébrités virtuelles préférées, anticiper une hausse de valeur et profiter du contenu offert par ces créateurs. Le prix de ces actifs numériques est fixé via des transactions entre utilisateurs, soutenues par un système de trading on-chain basé sur carnet d'ordres.

Nom de la cryptomonnaieTOWN

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale2,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

