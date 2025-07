TITAN

TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.

Nom de la cryptomonnaieTITAN

ClassementNo.6601

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale0

Offre totale0

Taux de circulation%

Date d'émission2021-06-30 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique52.45622973,2021-06-16

Prix le plus bas0.000000004556478833,2025-04-09

Blockchain publiqueMATIC

