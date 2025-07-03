TICS

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

Nom de la cryptomonnaieTICS

ClassementNo.3921

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.29%

Offre en circulation82,256,805

Offre maximale1,361,867,964

Offre totale1,361,867,964

Taux de circulation0.0603%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.5719853250516347,2025-07-03

Prix le plus bas0.030720054210987374,2025-08-09

Blockchain publiqueQUBETICS

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.