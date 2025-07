TBANK

TaoBank is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw interest-free loans against $wTAO used as collateral. TaoBank as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

Nom de la cryptomonnaieTBANK

ClassementNo.7657

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale15,000,000

Offre totale15,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.5964457907018312,2024-03-08

Prix le plus bas0.00150051741345027,2025-06-25

Blockchain publiqueETH

