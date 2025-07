SYLO

Sylo is reimagining the way data and content work together. Built on The Root Network, the hub for interoperability in the open metaverse, Sylo is an infrastructure layer for data, powering interoperability and oracles for the data about users and the things they value.

Nom de la cryptomonnaieSYLO

ClassementNo.1681

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,01%

Offre en circulation6 389 652 099,391

Offre maximale10 000 000 000

Offre totale10 000 000 000

Taux de circulation0.6389%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.01490919,2021-05-11

Prix le plus bas0.000360297472797269,2025-06-30

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

