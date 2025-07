STND

Standard Protocol is the first Collateralized Rebasable Stablecoin (CRS) protocol for synthetic assets that will operate within the Polkadot ecosystem. It has been granted with #DefiForAll Fund from Polygon and is also the first and only project from Korea to be awarded a Polkadot Web3 foundation grant and prides itself on its global community growth approach.

Nom de la cryptomonnaieSTND

ClassementNo.2361

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.36%

Offre en circulation85,574,950

Offre maximale0

Offre totale94,600,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.05525779,2021-05-14

Prix le plus bas0.001952917398003709,2025-04-16

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

