STB

stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These enhancements offer liquidity providers expanded opportunities for yield farming and hedging.

Nom de la cryptomonnaieSTB

ClassementNo.2237

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.11%

Offre en circulation73,889,865

Offre maximale500,000,000

Offre totale499,999,609.6415608

Taux de circulation0.1477%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.044724034802852045,2025-05-22

Prix le plus bas0.007497054935920883,2025-07-23

Blockchain publiqueSOL

Secteur

