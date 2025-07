SOV

Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security.

Nom de la cryptomonnaieSOV

ClassementNo.1328

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.35%

Offre en circulation63,843,556.10547829

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0.6384%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique44.91380266863327,2021-10-07

Prix le plus bas0.09160254842939913,2025-07-26

Blockchain publiqueRBTC

IntroductionSovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.