SOLS

Sols is based on the indexing system of Solana inscriptions, and also provides BRC20 tokens with cross-chain access to the Solana network.There is another token with the same name. Please be careful to distinguish. The current contract address ends with QjbA.Please refer to its official website:https://sols.cc/

Nom de la cryptomonnaieSOLS

ClassementNo.5408

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale0

Offre totale20,996,900

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.36643301474926987,2023-12-13

Prix le plus bas0.000917755130923018,2025-06-20

Blockchain publiqueSOL

