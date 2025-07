SLN

Smart Layer has created a new digital asset paradigm through its innovative token standard ERC-5169 & TokenScript. It introduces a token front-end that can transform token liquidity and utility.

Nom de la cryptomonnaieSLN

ClassementNo.1993

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.42%

Offre en circulation39,366,508.94292344

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0.3936%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique26.116258065313513,2024-02-23

Prix le plus bas0.025733521297024744,2025-07-20

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

