SIMON

Simon the Gator est un memecoin audacieux et provocateur, conçu pour « assécher le marécage des cryptomonnaies » rempli d'arnaqueurs, de mains faibles et de manipulateurs de marché. Porté par une mascotte inspirée de Matt Furie, avec une tolérance zéro pour les « larmes de crocodile », la communauté $SIMON prospère en ridiculisant ses détracteurs, en défiant les normes et en construisant le buzz à travers des échanges crus et sans filtre. Avec des hausses de prix rapides, une base d'abonnés en forte croissance et un groupe Telegram qui ne promet aucun espace sûr, Simon the Gator s'affirme à la fois comme un mouvement et un meme — récompensant ceux qui ont le courage de surfer sur la vague et tournant en dérision ceux qui jouent la sécurité.

Nom de la cryptomonnaieSIMON

ClassementNo.3177

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation586,752,778.1708403

Offre maximale690,000,000

Offre totale690,000,000

Taux de circulation0.8503%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.00509385059964004,2025-08-20

Prix le plus bas0.000117954559781127,2025-10-16

Blockchain publiqueETH

IntroductionSimon the Gator est un memecoin audacieux et provocateur, conçu pour « assécher le marécage des cryptomonnaies » rempli d'arnaqueurs, de mains faibles et de manipulateurs de marché. Porté par une mascotte inspirée de Matt Furie, avec une tolérance zéro pour les « larmes de crocodile », la communauté $SIMON prospère en ridiculisant ses détracteurs, en défiant les normes et en construisant le buzz à travers des échanges crus et sans filtre. Avec des hausses de prix rapides, une base d'abonnés en forte croissance et un groupe Telegram qui ne promet aucun espace sûr, Simon the Gator s'affirme à la fois comme un mouvement et un meme — récompensant ceux qui ont le courage de surfer sur la vague et tournant en dérision ceux qui jouent la sécurité.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.