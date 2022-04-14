SHARD

SHARDS is the native utility token of Shards Protocol. It powers the infrastructure for verifiable identity, reputation-based rewards, and user-aligned governance across Web3. More than just a medium of exchange, SHARDS is the fuel behind a new recognition-based economy—where your contribution, not your captured attention, determines your access and upside.

Nom de la cryptomonnaieSHARD

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBASE

Secteur

Réseaux sociaux

