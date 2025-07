SALD

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

Nom de la cryptomonnaieSALD

ClassementNo.3232

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation75,610,748.656114

Offre maximale1,680,000,000

Offre totale1,677,951,825

Taux de circulation0.045%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.13815570559717522,2023-07-21

Prix le plus bas0.000008449793257653,2025-07-25

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

