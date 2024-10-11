RUSSELL

Le nom du token provient d'une référence, dans le contrat, au chien du PDG de Coinbase, Brian Armstrong, nommé Russell, en s'appuyant sur le mème « Brian's Akita Inu » pour stimuler l'engagement de la communauté.

Nom de la cryptomonnaieRUSSELL

ClassementNo.1344

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.13%

Offre en circulation970,983,463

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale970,983,463

Taux de circulation0.9709%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.02619667500263341,2024-11-14

Prix le plus bas0.000150087234643482,2024-10-11

Blockchain publiqueBASE

