RLY

Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.

Nom de la cryptomonnaieRLY

ClassementNo.1251

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation5,238,873,834.341338

Offre maximale0

Offre totale15,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission2020-10-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.39900916,2021-04-02

Prix le plus bas0.0007781481664554,2025-04-09

Blockchain publiqueETH

