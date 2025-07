RIDE

holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness.

Nom de la cryptomonnaieRIDE

ClassementNo.2001

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation879,899,580

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale999,794,371

Taux de circulation0.8798%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.139262834933553,2022-01-12

Prix le plus bas0.00099668949390602,2025-04-07

Blockchain publiqueEGLD

