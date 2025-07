RDO

Reddio is a high performance parallel Ethereum-compatible Layer 2, leveraging zero-knowledge technology to achieve unrivaled computation scale with Ethereum-level security. Reddio compatibility with Ethereum's APIs. All smart contracts deployed on Ethereum can be seamlessly implemented on Reddio. Reddio is designed to enhance current blockchain capabilities while maintaining full compatibility for both developers and end-users.

Nom de la cryptomonnaieRDO

ClassementNo.1875

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.07%

Offre en circulation1,900,500,000

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.19%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.01223191888993378,2025-06-10

Prix le plus bas0.000713931271096906,2025-07-24

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.