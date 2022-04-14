RCADE

RCADE Network est une blockchain décentralisée qui redéfinit les secteurs des médias, du divertissement et du gaming. Son infrastructure décentralisée constitue l'épine dorsale de l'écosystème, avec au cœur les nœuds RCADE alimentés par les utilisateurs. Lors des phases initiales de déploiement, ces nœuds offriront des capacités de stockage décentralisé, garantissant une fiabilité élevée, l'intégrité des données et une résistance à la censure dans l'ensemble des jeux. Pour récompenser leur rôle essentiel, les opérateurs de nœuds recevront d'importantes incitations en $RCADE, favorisant ainsi un engagement durable, la pérennité opérationnelle et l'alignement des intérêts au sein de l'écosystème. Préparez-vous à alimenter le réseau.

Nom de la cryptomonnaieRCADE

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale40,000,000,000

Offre totale40,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueARB

Secteur

Réseaux sociaux

