PBR

PolkaBridge is the first decentralized bridge between the Polkadot platform and other blockchains. PolkaBridge is designed to make it super easy for you to connect with several other blockchains in the cryptocurrency world. PolkaBridge offers; a good way to earn passive income, lower transaction fees than Ethereum, super-fast transaction processes, and many other benefits.

Nom de la cryptomonnaiePBR

ClassementNo.2870

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation74,914,164.01191944

Offre maximale100,000,000

Offre totale74,914,164.01191944

Taux de circulation0.7491%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique11.670012807031583,2021-11-16

Prix le plus bas0.000277651017490831,2025-06-26

Blockchain publiqueETH

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.