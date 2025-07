OMNI

Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers.

Nom de la cryptomonnaieOMNI

ClassementNo.382

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)724.41%

Offre en circulation34,468,488.35655884

Offre maximale0

Offre totale100,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique29.92704350233133,2024-04-21

Prix le plus bas1.3721862533418974,2025-07-06

Blockchain publiqueETH

