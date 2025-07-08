NODE

NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network.

Nom de la cryptomonnaieNODE

ClassementNo.1197

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)8.78%

Offre en circulation133,390,828

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale658,468,718

Taux de circulation0.1333%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.12091896440563082,2025-08-28

Prix le plus bas0.036237660518626376,2025-07-08

Blockchain publiqueETH

