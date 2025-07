NEOTECH

NeoTech leverages Smart City Technologies to scan and digitize physical structures, creating precise 3D models and point-cloud data. Through advanced AI Mapping, NeoTech crafts digital twins and immersive virtual experiences that redefine urban planning, game development, and more. By integrating blockchain technology, NeoTech bridges the gap between physical and digital ownership, enabling individuals and organizations to own and interact with environments and properties digitally like never before.

Nom de la cryptomonnaieNEOTECH

ClassementNo.8673

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale250,000,000

Offre totale250,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.051052668861815066,2024-12-19

Prix le plus bas0.00035377546828945,2025-07-21

Blockchain publiqueETH

IntroductionNeoTech leverages Smart City Technologies to scan and digitize physical structures, creating precise 3D models and point-cloud data. Through advanced AI Mapping, NeoTech crafts digital twins and immersive virtual experiences that redefine urban planning, game development, and more. By integrating blockchain technology, NeoTech bridges the gap between physical and digital ownership, enabling individuals and organizations to own and interact with environments and properties digitally like never before.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.