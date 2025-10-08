NDQ

NDQ, première idole pop native crypto sur la BNB Chain, fusionne la culture des idoles virtuelles avec des symboles financiers pour créer une nouvelle vague d’actifs culturels pop Web3. Sa vision : bâtir un empire pop tokenisé.

Nom de la cryptomonnaieNDQ

ClassementNo.1938

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation1,000,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.047681533505841554,2025-10-08

Prix le plus bas0.001585419098892263,2025-10-10

Blockchain publiqueBSC

IntroductionNDQ, première idole pop native crypto sur la BNB Chain, fusionne la culture des idoles virtuelles avec des symboles financiers pour créer une nouvelle vague d’actifs culturels pop Web3. Sa vision : bâtir un empire pop tokenisé.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.