MORRA

$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.

Nom de la cryptomonnaieMORRA

ClassementNo.2178

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation404,238,550.38478863

Offre maximale500,000,000

Offre totale500,000,000

Taux de circulation0.8084%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.03978371917878591,2024-03-12

Prix le plus bas0.000178049391179794,2023-11-23

Blockchain publiqueETH

