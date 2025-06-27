MORI

Le memecoin du Professeur Moriarty. Le génie du mal ultime de l'internet.

Nom de la cryptomonnaieMORI

ClassementNo.789

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.41%

Offre en circulation800,007,985

Offre maximale999,999,999

Offre totale999,998,186

Taux de circulation0.8%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.20062000753120068,2025-07-06

Prix le plus bas0.02241657164171012,2025-06-27

Blockchain publiqueSOL

IntroductionLe memecoin du Professeur Moriarty. Le génie du mal ultime de l'internet.

