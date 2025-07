MKR

DAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc.

Nom de la cryptomonnaieMKR

ClassementNo.3251

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché0.0002%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,00%

Offre en circulation0

Offre maximale1 000 000

Offre totale870 827,47

Taux de circulation0%

Date d'émission2017-01-30 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique6339.02421815,2021-05-03

Prix le plus bas21.059799194335938,2017-01-30

Blockchain publiqueETH

