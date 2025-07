MIRAI

Mirai is a case study in decentralized character creation, exploring how AI-powered virtual humans can evolve through meme culture, social platforms, and community-driven IP. It represents a new frontier for virtual identity, where digital beings are not only content creators but autonomous entities with long-term value and potential across Web3 ecosystems.

Nom de la cryptomonnaieMIRAI

ClassementNo.3367

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale999,999,907.52

Offre totale999,999,742.76

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.031231197541648364,2025-05-22

Prix le plus bas0.004242976483438565,2025-07-12

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

